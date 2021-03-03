Путин призвал правоохранителей активно мониторить интернет

Правоохранительные органы должны активно мониторить интернет-пространство, в том числе выявлять тех, кто занимается вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия, заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

«Хотел бы отметить возросшую эффективность профилактики правонарушений, и в первую очередь, мы об этом постоянно говорим, в молодежной среде. Повторю, определенные позитивные тенденции есть и здесь. Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», — сказал Путин.

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Кроме того, он констатировал рост числа преступлений в сфере IT и поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

Он отметил, что технологии быстро развиваются и будущее за возможностями электронной торговли, предоставлением финансовых услуг в интернете. «Но и поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое пространство», — добавил президент.

По его словам, важно информировать граждан о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел.

По материалам РИА Новости.