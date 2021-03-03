Долги малого бизнеса впервые с 2021 года выросли на 23%. И это только за 2020 год

Задолженность малого и среднего бизнеса в России в 2020-м году выросла почти на 23%. Такой прирост отмечен впервые с 2012 года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование агентства "Эксперт"РА«.

«Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн рублей против 4,7 трлн рублей на начало 2020 года», — говорится в материале.

Такой прирост аналитики отмечают впервые с 2012 года.

Одной из причин роста портфеля в агентстве называют активную реструктуризацию кредитов в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Согласно данным ЦБ, за период с 20 марта по конец декабря 2020 года банки реструктурировали ссудную задолженность компаний МСБ на общую сумму не менее 854 млрд рублей. По количеству выдач МСБ получил кредитов на сумму 7,6 трлн рублей, что на 2% ниже показателей 2019 года.

«Вместе с тем существенную поддержку рынку оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Так, за 2020 год не менее 1,4 трлн рублей, что составляет около 18% от всех выдач, было выдано в рамках льготных программ кредитования МСБ. Без учета данных кредитов сегмент кредитования МСБ показал бы существенный спад», — комментируют аналитики.