😭 Нас ждет АИС Налог-4?

ФНС планирует в 2021 году разработать концепцию автоматизированной информационной системы (АИС) четвертого поколения «Налог-4» говорится в плане налоговой службы.

При этом только в 2019 году служба завершила внедрение автоматизированной системы налогового администрирования «Налог-3». Реализация АИС, которую сама ФНС называет «одной из крупнейших баз данных в мире», в прошлом коррелировала с ростом собираемости НДС — система позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами.

О том, что программа до сих пор сбоит, налоговая служба публично не заявляет.

Каждая следующая программа этой «линейки» создает все больше сложностей у компаний, утверждают эксперты. Часто налогоплательщики получают запросы, требования и предложения доплатить в бюджет налоги в связи с деятельностью их контрагентов пятой, шестой очередей, так как это становится видно АИС

Впрочем, некоторые специалисты считают, что функционал новой АИС может значительно сократить число споров по поводу прочтения ст. 54.1 Налогового кодекса, определяющей критерии необоснованной налоговой выгоды. Бизнес считает, что эта статья часто используется налоговиками для чрезмерных «карательных» доначислений.