Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения льготных кредитов для бизнеса

Срок рассмотрения банками заявок на льготное кредитование бизнеса должен ограничиться одной неделей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.02.2021 № 279, предусматривающее срок рассмотрения кредитной заявки до одной недели», — написала парламентарий в обращении к Михаилу Мишустину.

В думском комитете по финансовому рынку инициативу по ограничению срока поддержали, однако оставили открытым вопрос, какой именно срок необходим банкам для рассмотрения обращений от предпринимателей.

С 9 марта в России начинается третий этап предоставления льготных кредитов для бизнеса. Займы объемом 7,7 миллиарда рублей предоставляются на один год под три процента годовых тем, у кого пострадал бизнес из-за пандемии и не смог пока восстановиться.

Предоставленные средства можно направить на выплату зарплаты, но не на дивиденды. Размер кредита рассчитывают, исходя из МРОТ на каждого работника, но не более 500 миллионов рублей, при этом на предприятии должно сохраниться 90 процентов рабочих мест.

По материалам РИА Новости.