Малому бизнесу предложат платить налоги одним платежом. Сможет ли он обойтись без бухгалтера?

Минэкономразвития, Минфин и Корпорация МСП разрабатывают специальный инструмент, который позволит предпринимателям перечислять налоги и сборы в бюджет одним переводом, говорится в протоколе совещания с ведомствами у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера, уверены там.

«Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пеней», — пояснили в Корпорации МСП.

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Механизм единого платежа будет похож на оплату услуг сотовых операторов: предприниматели смогут перечислять в бюджетную систему любые суммы и в любое время (в том числе авансом), а налоговая будет самостоятельно проводить их зачет и присылать уведомление в случае, если средств оказалось недостаточно.

Похожая система сейчас действует для физлиц: собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств могут направлять средства на уплату имущественных налогов с помощью одного платежного документа.

Однако эксперты не считают единый платеж прорывом в снижении нагрузки. Речь всего лишь пойдет о снижении вероятности ошибок при перечислении сборов. Зато вырастет количество запросов бизнеса в налоговые органы, так как списание теоретически может не соответствовать расчетам самих предпринимателей и поданным декларациям.

Зато в «Опоре России» считают, что единый платежный документ позволит бизнесу сэкономить на зарплате бухгалтеров. Правда, похоже представитель этой организации вообще не понял о чем идет речь, потому что в пример привел автоматический расчет налогов по данным, которые будут у ФНС.

В комитете по поддержке и развитию МСП Торгово-промышленной палаты категорически не согласны с тем, что бизнес может обойтись без бухгалтера. Ошибки нередко допускает сама налоговая. А при новой системе доказать свою правоту предпринимателям будет тяжело.