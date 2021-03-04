Путин предложил лицензировать услуги по оказанию психологической помощи

Путин предложил подумать над обязательным лицензированием отдельных видов психологической помощи.

Так президент отреагировал на жалобу о существовании в России неквалифицированных психологов без профильного образования, прозвучавшую в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Одна из участниц мероприятия обратила внимание главы государства эту проблему. Она пояснила, что иногда люди, не имеющие базового психологического образования, посетившие только курсы или тренинги, начинают сами оказывать услуги, называя их психологическими. Участница встречи подчеркнула, что такая помощь не только не даст результатов, но и может причинить пациенту вред.

«То, что вы сейчас сказали — честно говоря, несколько неожиданно, — сказал президент. — Здесь что можно сделать — если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае — оказания психологической помощи. Надо подумать над этим».

По материалам «ТАСС».

Правда, не совсем понятно, а как лицензирование вообще в данном вопросе поможет? Кроме как создания дополнительного института чиновников, занятых в этом самом лицензировании?