Оплачивать покупки с помощью смартфонов стали в три раза чаще

Россияне стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи при оплате покупок. И стали больше знать о таких способах оплаты.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

«За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов и в два раза чаще — с помощью других „умных“ устройств: смартчасов и браслетов. Самым распространенным платежным средством остается банковская карта, она есть у большинства россиян», — говорится в сообщении.

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Наиболее у россиян популярен сервис Google Pay. На него приходится 32% всех совершенных бесконтактных платежей. Далее следуют Apple Pay (30%) и Samsung Pay (17%). Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России.

Кроме того, авторы исследования отметили рост осведомленности среди россиян о новых технологиях оплаты за последние три года.

Доля знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона увеличилась с 84% до 91%, а о возможности оплаты с помощью «умных» наручных часов и браслетов — с 64% до 70%.

По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, в России ожидается нарастание конкуренции среди средств оплаты.

«Бесконтактная оплата становится доступной в различных форматах: уже сейчас в России можно бесконтактно расплачиваться не только картой или смартфоном с помощью технологии NFC, но и по QR-коду. Результаты наших исследований показывают, что россияне готовы пробовать расплачиваться таким способом, но пока он не воспринимается как удобный. В ближайшее время ожидаем усиление конкуренции в сфере бесконтактной оплаты», — считает Имаева.

В исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 53 регионах.