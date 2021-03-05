Женщины-предприниматели занимают примерно треть российского микробизнеса

Среди руководителей российских микропредприятий примерно 33 % — женщины. По состоянию на февраль 2021 года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

В опросах банка приняли участие более, чем 206 тысяч клиентов. 33% клиентов банка с годовой выручкой до 20 млн руб. — это бизнес, которым управляют, либо владеют женщины. При этом, в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, а среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей — лишь 12%.

Самые частые сферы, на которые приходятся «женские» компании:

торговля одеждой (8%),

торговля продуктами (5,9%),

аренда недвижимости (5,3%),

грузоперевозки (4,6%),

бухгалтерия и юридические услуги (4,2%).

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И только 3,9% «женского» бизнеса — это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.

«Около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины. Это близко к показателям рынка. При этом женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело», — сказала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Исследование также показало, что доля женского предпринимательства растет.

93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса.