Сколько московским предпринимателям нужно денег для счастья

Предприниматели в Москве считают, что для счастья им достаточно 500 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании организации IFORS Researсh, проведенном в феврале 2021 года среди 800 предпринимателей малых и средних компаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в Москве.

По данным исследования, 41% российских предпринимателей рассказали, что для счастья им достаточно ежемесячного дохода 500 тыс. рублей и более, 200-250 тыс. рублей достаточно для 14% опрошенных, 13% предпринимателей назвали сумму в 301-350 тыс. рублей. 66% считают доход свыше 501 тыс. руб. высоким для Москвы и 41% требуется такой доход для счастья.

В эмоциональном отношении счастье для 38% предпринимателей — это заниматься интересным делом и иметь возможность самореализовываться в нем, для 27% — создание достаточного источника дохода. 64% считают, что бизнес — это работа, а 32%, что бизнес — это искусство.

78% предпринимателей признались, что испытывают страх. Из них 84% отметили, что 2020 год только усилил их страхи. Чаще всего называли страх кризиса и нестабильной ситуации (58%) и страх остаться без денег (30%).

По материалам ТАСС.