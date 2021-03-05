ФНС подсчитала, сколько женщин занято в малом бизнесе

ФНС проанализировала данные о деятельности женщин-предпринимателей за последние годы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным реестра МСП, на сегодня общее число предприятий малого бизнеса — 3,31 млн, а доля женщин-предпринимательниц — 1,33 млн, что составляет 40,2%. Среди самозанятых данный тренд сохраняется: с начала эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых их общее количество достигло 1,8 млн, из них — 747 тыс. женщины, что также составляет порядка 40%. Доход женщин-самозанятых превысил 100 млрд рублей, а это 32% всех доходов самозанятых.

При этом 7% женщин-самозанятых моложе 21 года, 42% составляет возраст от 21 до 35 лет, 46% — от 35 до 60 лет, и 5% — старше 60 лет. В некоторых регионах доля самозанятых женщин преобладает над долей мужчин. Например, в Республике Бурятия она достигает 58,66%, в Курганской области — 55,62%, в Забайкальском крае — 55,13%, а в Республике Алтай — 54,62%.

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Наиболее популярной среди женщин-самозанятых является деятельность в сферах маркетинга и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства, парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра, создании собственной продукции, дизайна интерьеров и пошива одежды.

Женщины работают и в исторически мужских сферах: занимаются ремонтом автомобилей и бытовой техники, перевозкой пассажиров и грузов, металлообработкой и автоэвакуацией. Кроме того, есть самозанятые женщины-сантехники, грузчики, электрики и компьютерные мастера. При этом наибольший доход женщины-самозанятые получают, работая в сфере консультирования по вопросам здоровья, аналитике данных, программировании, строительстве, проектировании, техобслуживании и бухгалтерии.