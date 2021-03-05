В России готовят законопроекты о запрете абортов в частных клиниках и о наказании за склонение к прерыванию беременности

Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие «плода человека» и понятия «криминальный (незаконный) аборт» и установить ответственность за это.

Резолюция в адрес Госдумы с соответствующим предложением была принята на конференции единороссов в рамках проекта «Крепкая семья», пишет РИА Новости. Предлагается вывести аборты из системы ОМС, их финансирование из региональных ТФОМС, внесение поправок в Уголовный кодекс в части введения понятия «плода человека», понятия «криминальный (незаконный) аборт», с установлением уголовной ответственности за его производство.

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В резолюции также есть предложение по «изменению маршрутизации пациенток, прерывающих беременность и сохраняющих беременность».

«Мы подготовим законопроект, который будет усиливать ответственность за пропаганду абортов, возможно, будет отдельная законодательная инициатива за склонение к аборту и принуждение к аборту. Не думаю, что это пакетно будет вноситься. Но поэтапно, по мере проработки каждый из этих вопросов будет в ближайшее время вноситься», — цитирует депутата Госдумы Владимира Крупенникова телеграм-канал «Подъем».

Участники конференции также предложили установить запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров).