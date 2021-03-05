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Женщины в 34 года регистрируются как ИП, а в 35 лет уже открывают ООО

Женщины открывают бизнес в два раза реже, чем мужчины. При этом женщины в 7 раз чаще предпочитают открывать ИП, чем ООО.

Такие данные приводятся в исследовании, которое провел «Тинькофф Бизнес».

В среднем, женщины регистрируются в качестве ИП в 34 года, а в 35 готовы открыть ООО.

Средний возраст женщин-клиентов Тинькофф, имеющих собственное дело, составляет 38-40 лет.

Самым юным предпринимательницам в Тинькофф — 15 лет. Они продают одежду через интернет-магазин, занимаются искусством, а также кулинарией.

Самым старшим женщинам в бизнесе 86 лет. Они занимаются розничной торговлей, программированием, научной деятельностью, операциями с недвижимостью, пассажирскими перевозками, владеют ресторанами и гостиницами.

Каким бизнесом управляют женщины:

  • Розничная торговля — 22%
  • Оптовая торговля (продукты, стройматериалы, компьютеры) — 6%
  • Салоны, сауны, санатории, массажи — 5%
  • Бухгалтерские и юридические услуги — 4%
  • Научная и техническая деятельность — 4%
  • Грузовые перевозки — 4%
  • Операции с недвижимым имуществом — 4%
  • IT и разработка ПО — 4%
  • Дополнительное образование — 4%
  • Кафе и рестораны — 4%.

Что касается среднемесячного дохода владелицы бизнеса, то:

  • до 100 тыс. рублей в месяц получают 35% предпринимательниц
  • от 100 до 200 тыс. рублей — 38%
  • от 200 до 300 тыс. рублей ­— 11%
  • более 300 тыс. руб. — 15%.
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