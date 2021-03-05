Женщины в 34 года регистрируются как ИП, а в 35 лет уже открывают ООО

Женщины открывают бизнес в два раза реже, чем мужчины. При этом женщины в 7 раз чаще предпочитают открывать ИП, чем ООО.

Такие данные приводятся в исследовании, которое провел «Тинькофф Бизнес».

В среднем, женщины регистрируются в качестве ИП в 34 года, а в 35 готовы открыть ООО.

Средний возраст женщин-клиентов Тинькофф, имеющих собственное дело, составляет 38-40 лет.

Самым юным предпринимательницам в Тинькофф — 15 лет. Они продают одежду через интернет-магазин, занимаются искусством, а также кулинарией.

Самым старшим женщинам в бизнесе 86 лет. Они занимаются розничной торговлей, программированием, научной деятельностью, операциями с недвижимостью, пассажирскими перевозками, владеют ресторанами и гостиницами.

Каким бизнесом управляют женщины:

Розничная торговля — 22%

Оптовая торговля (продукты, стройматериалы, компьютеры) — 6%

Салоны, сауны, санатории, массажи — 5%

Бухгалтерские и юридические услуги — 4%

Научная и техническая деятельность — 4%

Грузовые перевозки — 4%

Операции с недвижимым имуществом — 4%

IT и разработка ПО — 4%

Дополнительное образование — 4%

Кафе и рестораны — 4%.

Что касается среднемесячного дохода владелицы бизнеса, то:

до 100 тыс. рублей в месяц получают 35% предпринимательниц

от 100 до 200 тыс. рублей — 38%

от 200 до 300 тыс. рублей ­— 11%

более 300 тыс. руб. — 15%.