С «ЮMoney» сняли ограничения ЦБ по операциям с зарубежными компаниями

Сервис Сбера «ЮMoney», ранее называвшийся «Яндекс.Деньги», возобновил платежные операции с 45 международными компаниями. ЦБ снял с него ограничения.

«Эти компании вновь могут принимать платежи через „ЮKassa“ и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком „ЮMoney“ (там, где такой метод подключен)», — сообщили в «ЮMoney».

Там добавили, что продолжают консультации с Центробанком по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов.

Предписание ЦБ, накладывавшее ограничения на операции клиентов сервиса, было получено сервисом в середине января.

«Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили тогда в компании.

Представитель же ЦБ отказался комментировать работу действующих кредитных организаций. При этом, он отметил, отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

По материалам «РБК».