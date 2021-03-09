Фитнесу и индустрии красоты готовят налоговые льготы и другие послабления

Представители бизнеса и власти Москвы обсудили ситуацию в сфере фитнеса, спорта, велнесса и индустрии красоты, все предложенные меры поддержки будут рассмотрены.

«Серия отраслевых сессий со столичным бизнесом организована в рамках деятельности совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы. Их целью является обсуждение мер по минимизации последствий пандемии и совместная работа над нормативными документами, регулирующими деятельность бизнеса», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, спорт, фитнес и индустрия красоты относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Они находились под самыми жесткими ограничениями. Обороты в этих секторах постепенно восстанавливаются, однако еще не везде вышли на докризисный уровень и остаются весьма чувствительными к изменениям эпидемиологической обстановки.

Представители бизнеса в ходе встречи предложили ряд мер по поддержке отраслей. Среди них налоговые льготы; расширение льготного кредитования; снижение арендных ставок; распространение на самозанятых специалистов санитарных требований, которые установлены для работающих в тех же отраслях предпринимателей; возможность включения части фитнес услуг в ДМС и ОМС; необходимость присвоения единого ОКВЭД для деятельности в области медицинской косметологии.

Кирилл Пуртов по итогам встречи заявил, что высказанные предпринимателями предложения будут рассмотрены и после их проработки вынесены на одно из ближайших заседаний совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы для дальнейшего обсуждения.

По материалам ТАСС.