С 9 марта пострадавший от коронавируса бизнес может подать заявление на получение льготного кредита

С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления на выдачу льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным НКО. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Правительство продлило действие мер поддержки, приняв новую программу «ФОТ 3.0». Действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» заканчивается 1 апреля.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. Главное условие - заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ». В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС.