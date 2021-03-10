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В ФНС объяснили, надо ли платить налоги с «коронавирусных» субсидий

Как учесть «коронавирусные» субсидии и надо ли платить с них налог рассказал заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНСАндрей Коньков.

Порядок учета субсидий зависит от того, каким постановлением Правительства РФ они предусмотрены и каким субъектам предпринимательской деятельности выплачены.

По постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 субсидии из федерального бюджета выплачивались субъектам МСП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и занятым в наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях экономики. Перечень таких отраслей утверждается Правительством РФ.

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Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 предусматривалась единоразовая выплата субсидий из федерального бюджета, получателями которых являлись субъекты МСП, удовлетворяющие следующим требованиям:

  • они включены в реестр МСП по состоянию на 10 июня 2020 года;
  • отрасль, в которой они заняты по основному виду экономической деятельности, относится к требующим поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции;
  • принадлежащие получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании объекты туристской индустрии включены в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 года;
  • они являются социально ориентированными НКО, включенными по состоянию на 1 июля 2020 года в одноименный реестр или реестр некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Субсидии, полученные из федерального бюджета по постановлению № 576, и расходы, осуществленные за счет этих субсидий, не учитываются при определении базы по налогу на прибыль организаций.
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На субсидии, полученные в соответствии с постановлением № 976, данное освобождение не распространяется, поэтому они учитываются в доходах в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ. Расходы, осуществленные за счет данных субсидий, также учитываются в общем порядке в зависимости от их экономической обоснованности и документального подтверждения.
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