Опубликован проект нового ФСБУ для коммерческих организаций

Минфин опубликовал доработанный проект нового Федерального стандарта бухучета для коммерческих организаций «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Первый вариант ФСБУ был опубликован в 2018 году. После обсуждения в него были внесены поправки. Перечень замечаний, которые были направлены в министерство, приводится вместе с текстом проекта. Часть из них были учтены при разработке стандарта.

ФСБУ состоит из пяти разделов:

Общие положения;

Требования к документам бухгалтерского учета;

Подписание и исправление документов бухгалтерского учета;

Хранение документов бухгалтерского учета;

Документооборот в бухгалтерском учете.

Дата начала применения стандарта пока неизвестна. Согласно программе Минфина, утвержденной приказом от 05.06.2019 № 83н, ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» должен был вступить в силу с 2021 года, но в заявленныйсрок министерство не уложилось.