Заключенным СИЗО, колоний и тюрем заблокируют номера мобильных телефонов

Путин подписал закон, который предписывает блокировать заключенным исправительных учреждений и следственных изоляторов номера мобильных телефонов.

Для этих целей вносятся поправки сразу в несколько законодательных актов, в УПК, в ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», и в ФЗ «О связи».

Закон предусматривает прекращение предоставления услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях выявления фактов использования этих номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными на территории следственного изолятора или исправительного учреждения.

📌 Реклама

Операторы же связи обязаны по письменному решению директора ФСИН, его заместителя или начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы прекратить предоставление услуг связи по номерам, которые в решении будут указаны.

В силу поправки вступают с 19 марта.

Текст Федерального закона от 09.03.2021 № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» можно скачать во вложении.

Как пишет vc.ru, в сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один «колл-центр» из 50 сотрудников в неделю совершает около 20 тысяч звонков, а суммарный доход мошенников составляет более 75 млн рублей в месяц. В 2020 году ущерб от мошеннических звонков заключенных в России оценили в 1,8 млрд рублей.