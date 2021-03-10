Граждан хотят заставить побыстрее сдавать биометрию. Настаивают, что это удобно

Правительство очень хочет активизировать сбор биометрических данных граждан. Для этого планируют закрыть ряд услуг на «Госуслугах» для оказания без предоставления биометрических данных.

Сбор данных хотят производить не только через банки, но и через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС до 70 млн с текущих 164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан.

"Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно«,— сказал один из чиновников, участвовавших на совещании в Минцифры по данному вопросу.

По словам представителя «Ростелекома», на основе биометрии граждане смогут проводить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

«Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в ЕБС», — сказал он.

Однако эксперты не разделяют их оптимизма. Людям не очевидны удобства доступа к различным услугам. Да и безопасность этой системы вызывает сомнения.

По материалам «Коммерсантъ».