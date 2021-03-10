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Как продавать на маркетплейсе: бесплатный вебинар и ответы в режиме онлайн 11 марта

Нужно быть в тренде, ведь в 2020 году обороты через маркетплейсы нарастили 89% предпринимателей! 45% продавцов, которые используют этот способ продаж, не имеют сайта или интернет-магазина (их с успехом заменяет маркет), а офлайн продают только 34% — по данным Data Insight.

Думаете, что маркетплейс это только для больших компаний? На самом деле для малого бизнеса — это гарантия, что клиенты и заказы точно будут, зато не придется тратиться на продвижение и доставку.

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Но не все так просто — ошибки новичка или несоблюдение правил могут привести к финансовым потерям и утрате доверия клиентов.

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Именно поэтому мы решили собрать экспертов Ozon, Яндекс.Маркет и TOPSE11ER на нашем бесплатном вебинаре и рассказать как:

  • как выйти на маркетплейс, избежать ошибок и сразу получить заказы;
  • где сэкономить;
  • как интегрировать все каналы продаж.
Вы не просто будете смотреть, но и поучаствуете в общении с экспертами — задавайте им вопросы и они вам сразу ответят.

Вы узнаете, как работать в одном окне с сайтом, маркетплейсом и соцсетями, управлять товарами и остатками на складе, учитывать аналитику продаж (рентабельность, оборачиваемость и т. д.). Разберетесь в нюансах — что такое маркетплейс изнутри, как ускорить процессы работы с ним, автоматизировать продажи, избежать блокировок и т.п.

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Программа бесплатного вебинара

10:30 - 11:00 | МойСклад | Инструмент для многоканальной торговли.
БиржаАутсорсинга.рф
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11:00 - 11:40 | OZON | Как быстро начать продавать на маркетплейсе.

11:40 - 12:10 | TOPSE11ER | Тренды торговли на маркетплейсах в 2021 году.

12:10 - 12:40 | Яндекс.Маркет | Что такое маркетплейс Яндекс.Маркета и как начать там продавать.

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