Сбербанк выдал первую онлайн-ипотеку на вторичном рынке

Первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья полностью в дистанционном формате выдал Сбербанк,

«Раньше для покупки недвижимости требовался всего один визит в банк — для подписания документов. Теперь оформить ипотеку, выбрать жилье, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Он уточнил, что сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жилье на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.

Ранее в Росреестре сообщили, что более трети ипотечных сделок в РФ в 2020 году было зарегистрировано в электронном виде. Граждане подали в ведомство около 747 тыс. онлайн-заявок на регистрацию сделок.

По материалам Интерфакса