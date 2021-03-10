В «Перекрестке» запустили сервис оплаты взглядом

Сбербанк, платежная система Visa и Х5 Retail Group запустили оплату по лицу на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток».

Кк концу марта она будет доступна в 150 магазинах, а в апреле появится в нескольких магазинах «Пятерочка» в Москве, пишет РБК.

Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Visa является стратегическим партнером проекта. Сервис доступен клиентам Сбербанка — держателям его карт.

Сбербанк также является банком-эквайером торговой сети. Технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 5 тыс. устройств в регионах присутствия Х5. Решение о масштабировании в сети будут принимать после подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей.

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О том, что Сбербанк готовится внедрить оплату с помощью лица, стало известно летом 2019 года, когда соответствующие изменения появились в условиях проведения расчетов между Сбербанком и торговцами. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах.

После сдачи биометрии, чтобы воспользоваться оплатой по лицу, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу, сообщили в «Сбере». Во время самой оплаты после сканирования товаров на кассе самообслуживания нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять защитную маску и посмотреть в камеру.