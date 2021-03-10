Как люди относятся к биткоину и стоит ли в него вкладываться. Интересное исследование

Криптовалюты пришли в наш мир и получают всё большую популярность. Так, например, стоимость одной из самых популярных криптовалют — биткоина, впервые выпустившегося в 2009 году, в настоящее время достигла неимоверных значений. На момент написания материала за 1 биткоин готовы отдать 4 045 740 российских рублей.

Несмотря на явный прогресс криптовалюты, люди до сих пор не имеют единого мнения о нём. Компания Celebrium Labs провела исследование и выяснила, как общество относится к такого рода валюте, верит ли в его будущее и нужно ли вкладываться в современную валюту сейчас.

Мужчины больше женщин осведомлены о биткоине и знают других его «братьев». Особый интерес к этому вызван у молодых людей в возрасте 18-24 года. Однако и мужчины, и женщины не особо следят за рынком криптовалют. Исключение здесь составляют владельцы виртуальных денег. Причём их бывшие владельцы не особо следят за рынком в данный момент.

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Что касается отношения респондентов к обычным деньгам и виртуальным, то здесь всё неоднозначно. Респонденты не считают, что сейчас у криптовалюты больше преимуществ перед традиционной валютой. Причём респонденты с уверенностью в 65,9 % говорят о том, что для этого нужны специальные навыки и знания. Однако, если посмотреть на мнение более осведомлённой о криптовалюте группы, то есть мужчин 18-24 лет, то они считают, что специальные знания не нужны. Большинство респондентов с уверенностью в 56,5% считают, что биткоин — перспективная платежная система. Однако, из общего мнения выбивается группа людей, старше 35 лет, которая совершенно не уверена в дальнейших перспективах развития виртуальных денег, с чуть большей уверенностью в 49% данная группа считает, что популярность криптовалют будет возрастать.

Также особенно интересно взглянуть на эти утверждения глазами групп людей, владеющих криптовалютой или ранее владевших ей. Так, люди, не владеющие криптовалютой на 74,6% уверены в том, что специальные знания и навыки необходимы для того, чтобы иметь электронные деньги, тогда как владельцы криптовалюты менее уверены в этом. Те, кто владеет или ранее владел криптовалютой уверены в перспективности биткоина и увеличении их стоимости.

Люди, не имеющие биткоины, не уверены в том, что вкладываться в него — хорошая идея, тогда как люди, имеющие криптовалюты на 64% уверены, что вкладываться нужно.

Респонденты, имеющие криптовалюту или ранее имевшие её, говорят о том, что большие вложения для того, чтобы заработать на электронных деньгах, не требуются. Те, кто не владеет ими, считают наоборот. С уверенностью в 56% владельцы криптовалюты говорят о том, что заработок с помощью биткоина — это стабильный рост, тогда как люди, не имеющие его, говорят об обратном.