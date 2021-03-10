Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как люди относятся к биткоину и стоит ли в него вкладываться. Интересное исследование

Криптовалюты пришли в наш мир и получают всё большую популярность. Так, например, стоимость одной из самых популярных криптовалют — биткоина, впервые выпустившегося в 2009 году, в настоящее время достигла неимоверных значений. На момент написания материала за 1 биткоин готовы отдать 4 045 740 российских рублей.

Несмотря на явный прогресс криптовалюты, люди до сих пор не имеют единого мнения о нём. Компания Celebrium Labs провела исследование и выяснила, как общество относится к такого рода валюте, верит ли в его будущее и нужно ли вкладываться в современную валюту сейчас.

Мужчины больше женщин осведомлены о биткоине и знают других его «братьев». Особый интерес к этому вызван у молодых людей в возрасте 18-24 года. Однако и мужчины, и женщины не особо следят за рынком криптовалют. Исключение здесь составляют владельцы виртуальных денег. Причём их бывшие владельцы не особо следят за рынком в данный момент.

Что касается отношения респондентов к обычным деньгам и виртуальным, то здесь всё неоднозначно. Респонденты не считают, что сейчас у криптовалюты больше преимуществ перед традиционной валютой. Причём респонденты с уверенностью в 65,9 % говорят о том, что для этого нужны специальные навыки и знания. Однако, если посмотреть на мнение более осведомлённой о криптовалюте группы, то есть мужчин 18-24 лет, то они считают, что специальные знания не нужны. Большинство респондентов с уверенностью в 56,5% считают, что биткоин — перспективная платежная система. Однако, из общего мнения выбивается группа людей, старше 35 лет, которая совершенно не уверена в дальнейших перспективах развития виртуальных денег, с чуть большей уверенностью в 49% данная группа считает, что популярность криптовалют будет возрастать.

📌 Реклама

Также особенно интересно взглянуть на эти утверждения глазами групп людей, владеющих криптовалютой или ранее владевших ей. Так, люди, не владеющие криптовалютой на 74,6% уверены в том, что специальные знания и навыки необходимы для того, чтобы иметь электронные деньги, тогда как владельцы криптовалюты менее уверены в этом. Те, кто владеет или ранее владел криптовалютой уверены в перспективности биткоина и увеличении их стоимости.

Люди, не имеющие биткоины, не уверены в том, что вкладываться в него — хорошая идея, тогда как люди, имеющие криптовалюты на 64% уверены, что вкладываться нужно.

Респонденты, имеющие криптовалюту или ранее имевшие её, говорят о том, что большие вложения для того, чтобы заработать на электронных деньгах, не требуются. Те, кто не владеет ими, считают наоборот. С уверенностью в 56% владельцы криптовалюты говорят о том, что заработок с помощью биткоина — это стабильный рост, тогда как люди, не имеющие его, говорят об обратном.
Онлайн-курс
Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет
Курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама