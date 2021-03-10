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Временные правила по регистрации безработных продлят до 30 июля

Минтруд опубликовал проект, предусматривающий продление действия Временных правил регистрации граждан в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат безработным.

Данные правила утверждены Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 460.

Проектом предусматривается установить срок действия Временных правил — 30 июля 2021 года.

Напомним, сейчас срок установлен до конца марта. Временные правила предусматривают подачу заявления в ЦЗН дистанционно — через личный кабинет в системе «Работа в России» или на портале госуслуг.

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