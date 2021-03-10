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Новые кредиты для бизнеса по программе «ФОТ 3.0» дают далеко не всем

Представители российских деловых объединений, банки и предприниматели поддерживают появление новой программы льготного кредитования по ставке 3%, однако считают, что перечень компаний и отраслей, которые смогут воспользоваться господдержкой, должен быть максимально расширен.

При нынешних условиях объем заявок на новую программу может составить менее половины от объема одобренных по программе ФОТ 2.0.

Банки 9 марта начали принимать первые заявки на кредиты под 3%. По условиям новой программы, взять такие кредиты смогут юридические лица и ИП, в частности, получившие ранее кредиты под 2% годовых по другой антикризисной программе и работающие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес.

На новую льготную кредитную программу будет выделено около 7,7 млрд рублей. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

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Мнение бизнеса

Нина Литвинова — общественный уполномоченный бьюти-индустрии, вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, член Партии Роста, управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики».

«Основной момент в том, что салоны индустрии красоты не восстановились так же, как и перечисленные в вышедшем постановлении ресторанная, культурная, туристическая отрасли, сферы развлечений и досуга. Как я уже неоднократно говорила, мы все очень взаимосвязаны. Поэтому то падение спроса, которое испытывают сейчас, названные не восстановившиеся отрасли, абсолютно также симметрично и для индустрии красоты.

Мы тоже относимся к пострадавшим отраслям экономики, в которых не восстановился или не вернулся спрос, а еще мы — человекоемкая отрасль, для которой человеческий фактор и сохранение численности персонала являются очень важными и ключевыми моментами в работе.
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Мы считаем, что бьюти-индустрия должна быть в этом списке. И надеемся, что нас услышат и дадут возможность предпринимателям нашей страны, а особенно это актуально для регионов, в которых падение выручки к прошлому году составило около 50%, воспользоваться этой мерой поддержки.

Если для Москвы помощь может быть не самой актуальной, потому что так или иначе спрос в столице постепенно восстанавливается и сейчас падение составляет 20-25% к предыдущему году, то для регионов, например, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владивостока — это жизненно-важная история. Я уверена, что предприниматели индустрии красоты именно из регионов, должны воспользоваться этой мерой поддержки, что даст им возможность сохранить численность персонала».

Николай Пальченко — руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона».

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«В условиях просадки спроса, нужны меры, которые позволят предприятиям из пострадавших отраслей снизить ежемесячные расходы. Например, дать субсидии поставщикам ключевых услуг для МСБ: электроэнергии, ЖКХ, арендодателям торговых площадей, чтобы те, в свою очередь, могли снизить стоимость своих услуг. Много есть мер, о которых в Правительстве знают.

Вместо этого, решили дать деньги банкам, лишний раз подтвердив, что цель антиковидных экономических мер — любыми путями сохранять занятость в выборный год.

Ссуда — это, конечно, лучше, чем ничего, но в таких условиях, на мой взгляд, ссуда и есть — практически ничего. Предприятия продолжат накапливать кредиторскую задолженность в условиях превышения расходов над доходами. Уверен, что многие предприятия МСБ, успешно работавшие до эпидемии, сменят владельцев. Будущие опросы покажут, что ссуды им особо не помогли».

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Аркадий Мурзаев — член Политсовета Ростовского регионального отделения Партии Роста, учредитель ООО «Экспорт-Трейд», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие».

«Документ с длинным и малопонятным с перового раза названием, объемом в 16 страниц, плюс еще несколько приложений, наверняка должен касаться очень важного вопроса. И это действительно так. Бумага касается выдачи субсидий банкам, чтобы они потом эти деньги раздали предпринимателям на восстановление деятельности. При этом исходя из текста и сути документа, восстановление деятельности измеряется сотрудниками предприятия умноженными на 12 месяцев.

Если кратко изложить его суть, то денег дадут, но, судя по всему, далеко не всем и не много. Теперь кредиты будут давать под 3 процента годовых на срок 12 месяцев. Первые 6 ничего платить не надо. Зато во втором полугодии необходимо будет погасить и сам кредит, и все проценты.

Радует, что за займом можно обратиться даже в тот банк, в котором у предприятия нет расчетного счета, а так же можно попробовать получить деньги без имущественного залога.
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Огорчает, что гостями на этом празднике жизни смогут стать только представители нескольких отраслей. Причем требование соответствия основного кода ОКВЭД утвержденному перечню уже отсутствует — достаточно дополнительного. А вот почему нельзя было так сделать раньше? Когда тысячи предприятий „пролетели“ мимо всех форм поддержки из-за этого кода?

Судя по всему, среди авторов данного документа присутствовали убежденные оптимисты. Иначе очень трудно объяснить, что должно произойти, чтобы предприятие, нуждающееся в кредите, чтобы не сокращать численность сотрудников, уже через полгода смогло начать его выплачивать, да еще с процентами!

Возникает смутное и волнующее ощущение, что чего-то мы еще не знаем, а это что-то и есть самое главное, ибо позволит всего за полгода рвануть вперед всей нашей экономике. И это должно наполнять оптимизмом уже всех нас».
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