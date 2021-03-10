Новые кредиты для бизнеса по программе «ФОТ 3.0» дают далеко не всем

Представители российских деловых объединений, банки и предприниматели поддерживают появление новой программы льготного кредитования по ставке 3%, однако считают, что перечень компаний и отраслей, которые смогут воспользоваться господдержкой, должен быть максимально расширен.

При нынешних условиях объем заявок на новую программу может составить менее половины от объема одобренных по программе ФОТ 2.0.

Банки 9 марта начали принимать первые заявки на кредиты под 3%. По условиям новой программы, взять такие кредиты смогут юридические лица и ИП, в частности, получившие ранее кредиты под 2% годовых по другой антикризисной программе и работающие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес.

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На новую льготную кредитную программу будет выделено около 7,7 млрд рублей. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

Мнение бизнеса

— общественный уполномоченный бьюти-индустрии, вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, член Партии Роста, управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики».

«Основной момент в том, что салоны индустрии красоты не восстановились так же, как и перечисленные в вышедшем постановлении ресторанная, культурная, туристическая отрасли, сферы развлечений и досуга. Как я уже неоднократно говорила, мы все очень взаимосвязаны. Поэтому то падение спроса, которое испытывают сейчас, названные не восстановившиеся отрасли, абсолютно также симметрично и для индустрии красоты.

Мы тоже относимся к пострадавшим отраслям экономики, в которых не восстановился или не вернулся спрос, а еще мы — человекоемкая отрасль, для которой человеческий фактор и сохранение численности персонала являются очень важными и ключевыми моментами в работе.