Предложили отменить повышение пенсионного возраста для медиков и педагогов

В Госдуму поступил законопроект № 1126427-7 о восстановлении в полном объеме права на досрочную пенсию по старости для педагогических и медицинских работников.

Речь идет о досрочной пенсии за стаж.

В связи с повышением пенсионного возраста педагоги и медики тоже стали выходить на пенсию позже.

Эту ситуацию хотят исправить. Как говорится в пояснительной записке, педагогическая работа с детьми и охрана здоровья граждан представляет собой не только большую физическую и интеллектуальную, но и моральную нагрузку (эмоциональное выгорание). Именно поэтому право на пенсию в данном случае определялось не достижением определенного возраста при наличии соответствующего стажа, а именно наличием специального стажа, поскольку именно длительная педагогическая и медицинская работа, а не достижение соответствующего возраста, несла в себе угрозу утраты трудоспособности.

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Даже если законодатель решил, что возраст, достижение которого несет угрозу утраты трудоспособности, вырос на 5 лет, это вовсе не означает, что угроза утраты трудоспособности вследствие длительной работы педагогом или медицинским работником снизилась и назначение пенсии таким работникам также можно отсрочить на 5 лет, пишут авторы проекта.

Законопроектом предлагается вернуться к существовавший до принятия закона о повышении пенсионного возраста практике назначения досрочных страховых пенсий по старости педагогическим работникам учреждений для детей и медицинским работникам.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.