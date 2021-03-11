Путин проведет с бизнесом совещание по улучшению инвестиционного климата

Путин сегодня проведет совещание с представителями бизнеса о повышении инвестиционной активности.
«В совещании, которое пройдет в режиме видео-конференц-связи, примут участие представители российского бизнеса — банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что в ходе мероприятия планируется обсудить текущую деловую активность в России и мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.
По материалам «ТАСС».