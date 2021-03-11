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Путин проведет с бизнесом совещание по улучшению инвестиционного климата

Путин сегодня проведет совещание с представителями бизнеса о повышении инвестиционной активности.

«В совещании, которое пройдет в режиме видео-конференц-связи, примут участие представители российского бизнеса — банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в ходе мероприятия планируется обсудить текущую деловую активность в России и мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.

По материалам «ТАСС».

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