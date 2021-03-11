В 24 регионах могут оставить льготную ипотеку. В остальных она уже вызвала негативные эффекты

Глава ЦБ назвала регионы, в которых предложено оставить льготную ипотеку по ставке 6,5% без возникновения негативных последствий. Всего их 24.

Об этом Набиуллина рассказала в интервью «Известиям».

«По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области», — цитирует издание слова Набиуллиной.

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При этом глава регулятора подчеркнула, что льготную ипотеку как антикризисную программу необходимо свернуть.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — сказала Набиуллина.

Она выделила ряд регионов, где программу льготной ипотеки продлевать рисковано с точки зрения доступности жилья.

«Есть регионы, где льготную ипотеку продлевать рискованно с точки зрения доступности жилья, считают в ЦБ. Это, например, Москва и область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Так, в столицах в среднем квадратный метр подорожал на треть», — считают в ЦБ.