Путин считает, что программа кредитования бизнеса под 3% будет эффективной

Путин поручил проследить за эффективностью новой программы льготного кредитования для бизнеса. Он рассчитывает, что она будет эфффективной.

На вчерашнем совещании с членами Правительства глава МЭР сообщил о начале выдачи кредитов по ставке 3%, а также доложил о выполнении программы по ствке 2%.

«Со вчерашнего дня банки принимают заявки, и за первый день подано 750 заявок на один миллиард 300 миллионов рублей, то есть высокий спрос на эту программу идет. Первые заявки сегодня уже одобрены. Мы рассчитываем, что до конца недели первые кредитные договоры будут подписаны, и за счет этого мы поддержим 1,5 миллиона рабочих мест, 75 тысяч компаний» — сообщил Решетников.

Путин высказал свое мнение по предыдущей программе.

«Предыдущая программа под 2 процента себя зарекомендовала очень хорошо, она была очень востребована с учетом изменений на рынке труда, с учетом постепенного восстановления экономики. Думаю, что и эта программа под 3 процента должна также эффективно заработать. Нужно самым внимательным образом отслеживать, как идет эта работа на практике» — сказал Путин.

По материалам Кремлин.ру.