Доля потребительских кредитов с просрочкой выросла за год с 17,8% до 23,5%

Доля просроченных потребительских кредитов за январь составила 23,5%, когда как год назад она была 17,8%.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В потребительском кредитовании число просрочек выросло больше всего.

Доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%.

По кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%.

В обеспеченном кредитовании просрочка по автокредитам выросла на 1,6 п. п., до 7,2%.

По ипотеке просрочки снизились на 0,1 п. п., до 1,3%.

«Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

При этом в бюро отмечают, что относительно невысокие доли просрочки обусловлены, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы эта не реструктуризация, уровень просрочки по розничным кредитам был бы значительно выше.