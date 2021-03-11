Бедным людям хотят выплачивать госпомощь на еду

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1126727-7, который вводит новую меру государственной социальной помощи гражданам — адресную продовольственную поддержку граждан.

Это будет соцпомощь в виде предоставления гражданину, достигшему возраста 18 лет, целевой ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, в размере до одного прожиточного минимума. Израсходовать эти деньги можно будет на приобретение продовольственных товаров, произведенных в РФ (за исключением алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также никотиносодержащей продукции).

Будут установлены критерии нуждаемости в такой социальной поддержке.

Деньги будут переводить на специальный счет, к которому привязана карта «Мир». Если гражданин не истратил эти деньги за 30 дней, они будут отправлены обратно в бюджет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такие адресные меры господдержки наименее обеспеченных групп граждан продовольственными товарами подтвердили свою эффективность в ходе правоприменительной практики в ряде развитых и развивающихся стран, например в США.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».