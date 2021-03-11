Небольшим потребкооперативам снизят штрафы за нарушения отчётности в ЦБ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, смягчающий административную ответственность для небольших потребительских, сельскохозяйственных и жилищных кооперативов за просроченные отчёты в Центробанк.

Речь идёт о кооперативах, число участников которых не превышает три тысячи физических или юридических лиц с суммой активов до 500 миллионов рублей, уточняет «Парламентская газета».

По действующему законодательству, за несвоевременное предоставление информации и отчётов Центральному банку подобные кооперативы наказывают штрафом до 700 тысяч рублей. Депутаты посчитали это наказание неадекватным. Исходя из принципов справедливости, предлагается уменьшить такие штрафы до 100 тысяч рублей для юрлиц и до 10 тысяч рублей — для должностных лиц.

«Для небольших кооперативов штрафы несоразмерны, и они после этого приостанавливают свою деятельность», — заявил член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

Как ранее отмечал один из авторов законопроекта, депутат Виктор Кидяев, документ подготовлен, чтобы разграничить ответственность крупных организаций с большим финансовым оборотом — и маленьких сельских сообществ, где затруднения с отчётностью перед Центробанком могут возникать по объективным причинам.