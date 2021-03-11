Что думают эксперты о введении в России «семейного предприятия»

В России предлагают создать новую форму для ведения бизнеса, так называемое «семейное предприятие». И отдельный налоговый режим для этого.

Вот что по этому поводу сказал советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

«У нас правовых форм предпринимательства всего две — индивидуальный предприниматель (ИП) или организация. Самозанятые — не правовая форма. И когда будет семейный патент, то либо нужна новая правовая форма „семейное предприятие“ (это очень серьезная реформа законодательства), либо специальный налоговый режим. Но в рамках этого режима нужно будет отразить правовой статус других членов семьи», — сказал он.

Свириденко рассказал, что сейчас у семейного бизнеса несколько основных проблем. В частности, «проблема участия членов семьи в бизнесе».

«Там надо оформлять трудовые отношения, вести кадровый документооборот. Когда в бизнесе все члены семьи, они автоматически считают это избыточным, поэтому для этого и предлагается семейный патент. Имеется в виду, что семейный патент будет неким гибридом правовой формы и налогового режима», — уточнил Свириденко.

Цитата по «ТАСС».

Что думает бизнес

Николай Пальченко — председатель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, предприниматель.

«Очевидно, что выгодоприобретателями действий государства должны быть не просто граждане по отдельности, а ещё и семья. И если уж мы настолько пытаемся защищать семейные ценности, что меняем Конституцию, то логично было бы сделать что-то для укрепления семейных экономик и бюджетов. В этой связи введение семейного патента было бы логичным шагом, доказывающим, что правительство готово следовать в духе этой политики. Очевидно, что в данном случае, правительство думает скорее о том, что данным нововведением могут как-то воспользоваться недобросовестные предприниматели, с целью ухода от налогов, а о позитивных последствиях оно думать не желает.

Непонятно, как возрастёт налоговая нагрузка на семейные предприятия, и этот аргумент выглядит скорее как оправдание. На мой взгляд, Институт семейных предприятий следует вводить и развивать. И я бы пошёл ещё дальше и сделал бы так называемые „семейные фонды“. Это НКО, по примеру тех, которые есть в некоторых странах.

Работает это примерно так: учредитель семейного фонда создает его, передаёт туда все нажитые активы, и устанавливает для всех наследников правила: как используются эти активы и прибыль от них. Институт „семейных фондов“ позволит защитить семейные активы от недобросовестных наследников.

К примеру, учредителем „семейного фонда“ может быть ограничено право наследников управлять активами, продавать их или куда-то закладывать. Кроме того, государство может оказать определённую защиту „семейным фондам“, а это, в свою очередь, способно отчасти решить проблему вывода капиталов за рубеж. Ведь ушедшим на покой предпринимателям или желающим провести остаток жизни где-нибудь под пальмами уже не нужно будет распродавать активы и переводить их в такое состояние, чтобы увезти с собой».

Аркадий Мурзаев — член Политсовета Ростовского регионального отделения Партии Роста, учредитель ООО «Экспорт-Трейд», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие».

«В Министерстве экономического развития, судя по всему, трудятся маги и чародеи. Ибо даже при полной отмене налогообложения бизнеса, они все равно смогут обосновано доказать, что эта мера приведет к увеличению налоговой нагрузки. Весь вопрос в том, как реализовывать конкретную инициативу. Сами по себе предложения новых форм организации деловой активности ни к снижению, ни к увеличению не ведут. Что касается введения такой новой формы, как семейное предприятие.

Эту инициативу необходимо внедрять в жизнь только тогда, когда мы четко поймем, какую проблему мы решаем, а не для того чтобы было. Иначе все пойдет по принципу «Хотели как лучше...».

Для начала надо понять, в каких случаях эта форма хозяйствования действительно эффективнее, от каких сложностей освобождает и какие проблемы снимает. На мой взгляд, смысл внедрять и поддерживать семейные предприятия есть в только в тех случаях, когда совместный труд родственников будет приносить большую отдачу, чем труд наемных работников.

Это возможно в случае сельского хозяйства, выпасного животноводства, кустарных промыслов, мелкотоварного пищевого производства. То есть в очень традиционных отраслях. Вряд ли имеет смысл организовывать семейную компанию в ИТ-индустрии.

При таком подходе к семейным предприятиям с помощью подобной формы организации можно существенно упростить кадровый документооборот, порядок начисления оплаты труда, прочую бухгалтерию, юридическую сторону организацию, связанную с долями в предприятии, их выделением, правом наследования и т.д. Возможно, очень серьезно упростить систему налоговых платежей, сведя их к регулярным выплатам по типу патента, и так далее. Но при этом должны быть ограничения. И не только отраслевые.

Семейным предприятием должно быть то, где трудятся только члены семьи, то есть родственники. Именно этот фактор позволяет упростить многие процедуры, когда какие-то вопросы решаются по-семейному, среди близких людей. Но тогда возникает другая проблема: а кого считать родственником? А на каких условиях включать в уже действующее предприятие новых членов семьи? И множество других.

Но, если походить к теме семейного предприятия, что это то юрлицо, где муж — учредитель, жена — директор, а свояк — главный бухгалтер, а все остальное как в обычном ООО, то это создание очередной возможности для ухода от налогообложения и смысла продвигать такой проект нет никакого. Иначе мы так скоро дойдем до бюджетных организаций, которые будут организованы по принципу семейственности.

Поэтому, с точки зрения сегодняшних хозяйственно-правовых форм, различных режимов налогообложения вполне хватает, лучше привести в приемлемое состояние уже то, что есть, чем плодить новые виды и формы. А само семейное предприятие нужно вводить только в том случае, если это действие будет обосновано сущностными отличиями этой формы от уже действующих ИП и ООО».