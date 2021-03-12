В России протестируют ипотеку с плавающей ставкой

Сбербанк предложил протестировать в стране ипотеку по плавающей ставке с фиксированным платежом.

«Предлагаем рассмотреть запуск продукта „Ипотеки по плавающей ставке с фиксированным платежом“, когда при изменении ставки пересчитывается не платеж, а срок кредита (не растет нагрузка на заемщика, нет издержек и рисков с коммуникацией размера очередного платежа). Экономика кредита с переменным сроком работает только при сравнительно невысокой доле процентов в структуре аннуитетного платежа, нужны умеренный первоначальный срок (до 15 лет) и невысокая ставка. Это задает и более высокие требования к качеству заемщиков», — отмечается в докладе «Ипотека по плавающей ставке».

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В то же время эксперты госбанка подчеркивают, что сравнивать ипотеку по плавающим ставкам с валютной ипотекой совершенно неверно, так как у них диаметрально противоположный профиль риска для заемщика.

«Рост ставок ассоциирован с ростом инфляции, которая ведет к росту номинальных зарплат, что упрощает обслуживание долга. При девальвации долларовый эквивалент зарплат всегда сильно снижается, в то время как реальные заработные платы имеют тенденцию к росту, т.е. номинальные зарплаты в среднем опережают инфляцию. Кроме того, от укрепления рубля заемщик даже теоретически не может выиграть более 100% суммы кредита, а при падении курса рубля потери заемщика легко могут превысить размер тела кредита, потенциал роста ставки намного меньше», — указано в документе.

Плавающая ставка по кредиту — это процентная ставка, которая не фиксируется на весь период договора, а регулируется в период его действия. Такая ставка периодически пересматривается через определённые промежутки времени и зависит от ситуации на кредитном рынке.