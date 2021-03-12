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Продлены меры поддержки пострадавшего бизнеса, торгующего подакцизными товарами

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Правительство по просьбе бизнеса продлевает до конца 2021 года возможность получения поддержки предпринимателями, которые реализуют подакцизные товары. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте кабмина говорится, что речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом.

Сначала предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь, однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство еще летом 2020 года отменило это ограничение.

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