Типовой устав ООО можно подобрать на сайте ФНС или на «Клерке»

Пермские налоговики напоминают, что при регистрации ООО можно выбрать один из типовых уставов. А уже зарегистрированные компании могут просто принять решение о переходе на типовой устав и зарегистрировать изменения.

Основные преимущества использования типового устава — это экономия времени на составление и утверждение устава ООО, на его оформление для регистрации в налоговом органе.

Типовой устав общества не содержит сведений о его наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала. В связи с этим, при изменении этих сведений не потребуется вносить изменения в устав общества. Кроме того, типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать государственную пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на типовой.

Выбрать типовой устав можно в сервисе ФНС или на сайте «Клерка».