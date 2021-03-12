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Типовой устав ООО можно подобрать на сайте ФНС или на «Клерке»

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Пермские налоговики напоминают, что при регистрации ООО можно выбрать один из типовых уставов. А уже зарегистрированные компании могут просто принять решение о переходе на типовой устав и зарегистрировать изменения.

Основные преимущества использования типового устава — это экономия времени на составление и утверждение устава ООО, на его оформление для регистрации в налоговом органе.

Типовой устав общества не содержит сведений о его наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала. В связи с этим, при изменении этих сведений не потребуется вносить изменения в устав общества. Кроме того, типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать государственную пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на типовой.

Выбрать типовой устав можно в сервисе ФНС или на сайте «Клерка».

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