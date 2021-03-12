Почта России выставила счет-фактуру на 666 рублей. И этим оскорбила чувства верующих?

Пятница — время удивительных историй. Одна из них связана с непростой темой оскорбления чувств. Почта России выставила счет-фактуру на 666 рублей в месяц. А человеку это не нравится.

Тему подняли на форуме «Клерка».

«Интересно можно ли предъявить претензии к Почте РФ, за выставление счетов фактур на 666 руб. Если в Питере а\я стоит на 2021 год 8 337,60руб., то это 694,80руб. в месяц, но нумерологи этой конторы видно решили стать официально „отделением Ад на Земле“ и выставила за январь 2021 сф на 1106,60руб, а с февраля 2021 стала выставлять с-ф на 666 руб. в месяц. Что делать, если они переделывать сф, как положено на 694,80руб, не хотят и говорят, что весь оставшийся год будут выставлять счета-фактуры с числом зверя».

Человека пытались урезонить, объясняя, что этот вопрос не относится к бухгалтерии. И что бухгалтер из-за особенностей работы встречает самые разные сочетания цифр. И для него это, в первую очередь, только цифры.

«Сейчас есть люди в РФ, которые на основании того что считают ИНН числом зверя и официально его могут не получать, есть тек кто живут по паспортам СССР, я лично продавала свою квартиру такому верующему человеку и нотариус заверила документы на продажу нотариально и подтвердила что это законно. Я от паспорта и ИНН не отказываюсь, но специальную подтасовку в оформлении документов, расцениваю как оскорбление, не хочу их целый год по 666 руб. проводить. Статью можно подобрать. В Японии вообще 4-ки и 13 боятся и это нормально, у каждого свои фобии».

Всякое, конечно, бывает. В Москва-Сити, к примеру, в одном здании точно нет 13-го этажа, там он как 43-й обозначен.

Попробовали с другой стороны зайти, с публичной оферты.

«На сайте Почты РФ выложена тарифная сетка для регионов и по периодам и там четко видно, что первый месяц дороже, а все последующие дешевле... Стоимость варьируется также по регионам...Так что вы можете написать сколь угодно много писем. Но вряд ли под вас будут пересматривать тарифы и кроме того надо быть внимательными при подписании договоров, если вас беспокоят определенные цифры и буквы. Вы сами согласились с данными публичного договора размещенного на сайте почты и их тарифами...».

Дальше — больше. Дошло до нумерологического анализа ИНН Почты России. В ответ тому же анализу подвергли никнейм топикстартера.

«Сейчас по нумерологии вычислила свой ник как 5 1 5 1 5 1=18=9 все нормально, а по буквам гематрия по алфавиту вообще считается только на иврите, зашла на сайт перевела Мадама на иврит и вывела гематрию 89=8. Сплю спокойно».

Дальше пошло про масонов, доллары, пирамиды и общие правила математики и логики.

А вообще, существуют гораздо более интересные числа, чем какое-то трехзначное число из одинаковых цифр. Гугол, Гуголплекс, Число Мозера, Число Грэма наконец. Всяко полезнее, чем искать везде всемирный заговор.