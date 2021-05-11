Проверьте сведения о среднесписочной численности, чтобы вашу компанию не исключили из реестра МСП

Налогоплательщикам следует проверить сведения о среднесписочной численности за 2020 год во избежание исключения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодное автоматическое обновление произойдет автоматически 1 июля 2021 года.

Если на эту дату у налоговой службы не будет данных о среднесписочной численности работников организации, то компания не попадет в реестр и утратит свое право на применение пониженных тарифов по страховым взносам.

Реестр обновляется ежемесячно, и если налогоплательщик, исключенный (не включенный в реестр), оперативно представит недостающую налоговую отчетность, он будет восстановлен в реестре 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения указанных сведений ФНС.

Предоставление сведений о среднесписочной численности средними, малыми и микропредприятиями является одним из условий для включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр малого и среднего предпринимательства.

С 2021 года сведения о среднесписочной чистенности указываются в расчете по страховым взносам.