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Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и 80-летними пенсионерами

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Рубрика Пенсии
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Неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата.

Постановлением Правительства от 27.02.2021 № 278 упрощен порядок оформления компенсационных выплат. В частности, предусматривается, что:

  • при направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются;
  • юридически значимые обстоятельства, необходимые для установления компенсационной или ежемесячной выплаты, теперь подтверждаются сведениями, которые запрашиваются Пенсионным фондом в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
  • установление компенсационной и ежемесячной выплаты теперь осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;
  • заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет осуществлять за ним уход;
  • не требуется разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином учащимся, достигшим возраста 14 лет.
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