Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и 80-летними пенсионерами

Неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата.

Постановлением Правительства от 27.02.2021 № 278 упрощен порядок оформления компенсационных выплат. В частности, предусматривается, что:

при направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются;

юридически значимые обстоятельства, необходимые для установления компенсационной или ежемесячной выплаты, теперь подтверждаются сведениями, которые запрашиваются Пенсионным фондом в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

установление компенсационной и ежемесячной выплаты теперь осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет осуществлять за ним уход;

не требуется разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином учащимся, достигшим возраста 14 лет.