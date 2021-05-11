Сведения о владельцах яхт засекретят

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Рубрика Право
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В Кодекс торгового мореплавания вносят поправку об ограничении на предоставление информации из реестра судов. Законопроект был принят Госдумой сегодня во втором чтении.

Сейчас реестры судов открыты для всех, кто заинтересован в получении информации, которая в них содержится. По тарифу, установленному Правительством, заинтересованные лица могут получить выписку из реестров. После вступления в силу нового закона в Кодексе появится норма, согласно которой информация о правах физических лиц, компаний и ИП на судно включается в выписку только при наличии на то их согласия.

При этом органы государственной власти и другие лица в случаях, установленных законом, смогут получать информацию из реестров судов без оплаты и ограничений.

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