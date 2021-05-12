Продажу некоторых книг признают социальным предпринимательством

Деятельность по реализации книжной продукции, выпускаемой малыми и средними предприятиями будет относится к социальному бизнесу. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

«Проектом федерального закона предлагается отнести деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего предпринимательства к категории социального предпринимательства на период с 2021 по 2022 год. <...> Оказание поддержки социальным предприятиям может осуществляться в виде финансовой и имущественной поддержки, обеспечения наличия инфраструктуры и иных мер», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По сведениям Российского книжного союза, по состоянию на июль 2019 года в России насчитывалось около 5 100 книжных магазинов. При этом порядка 30% из них составляли небольшие книжные магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 млн рублей. В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса распространение книг было включено в перечень сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки.

По материалам ТАСС.