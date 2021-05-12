Выезд из РФ из-за коронавируса закрывать не собираются

Михаил Мишустин выступил против закрытия выезда россиян из страны в связи с коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме.

«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», — сказал он.

Так премьер отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса, и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны, передает «Интерфакс».

По словам Мишустина, такая мера может снизить конкуренцию. «Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», — сказал он.