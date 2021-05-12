Кто и как сможет получить электронную подпись в ФНС с 1 июля

Срок действия квалифицированных электронных подписей, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. Об этом напоминает налоговое ведомство на своем сайте.
Уже с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС.
Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели с учетом следующих ограничений:
- Удостоверяющий центр ФНС бесплатно выдает квалифицированные сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, который действует от лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;
- Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
- Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в п.1, выпускаются территориальными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру идентификации.
- Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ. УЦ ФНС поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.
Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а также приобретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документооборота. Полученные в рамках «пилотного» выпуска квалифицированные сертификаты являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года вступают в силу следующие ограничения:
- Квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей можно будет получить в Удостоверяющем центре Центробанка;
- Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства;
- Квалифицированную электронную подпись физических лиц, а также лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности, можно будет получить в коммерческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.