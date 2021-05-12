Данные для расчёта НДПИ и НДД за апрель 2021 года

ФНС опубликовала данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. А также ставку акциза на нефтяное сырье за апрель 2021 года.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 62,60 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 76,0977.

Значение коэффициента Кц – 13,8784.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные

категории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте Минэкономразвития.