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Учет расходов на перевозку грузов при неправильно заполненной транспортной накладной или без нее

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При наличии правильно заполненного раздела 16 транспортной накладной расходы можно принять к бухгалтерскому и налоговому учету. В противном случае необходимо заполнить другой первичный документ с обязательными реквизитами.

ФНС в Письме от 19.04.2021 № СД-4-2/5238 отметила, что для принятия расходов по доставке к бухгалтерскому или налоговому учету необходим первичный документ, в котором указаны:

  • наименование документа;
  • дата составления;
  • наименования и реквизиты сторон;
  • содержание, количество операций и их стоимость;
  • наименование должностей ответственных лиц, их ФИО и подписи.

Это может быть транспортная накладная с правильно заполненным разделом 16 или иной документ. Другие документы без вышеуказанных параметров будут являться косвенным подтверждением произведенных расходов для налогообложения, например, подписанный договор или счет-фактура.  Но следует учитывать, что отсутствие ТН может привести к спорам с налоговиками, которые скорее всего придется разрешать в суде.

Унифицированная форма транспортной накладной необязательна для применения. Ее можно изменять или дополнять.

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