Пенсии будут назначать автоматически

Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием портала госуслуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме (с их согласия).

Такая норма появится в законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.

Назначать пенсию в таком порядке будут, если гражданин не работал за границей.

Пенсию назначат в автоматическом режиме на основании сведений персучета, сведений, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

Сведения о назначении страховой пенсии будут размещаться на портале госуслуг.