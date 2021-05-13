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Кешбэк детского отдыха будет действовать до 15 сентября 2021 года

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вернуть 50% от стоимости поездки ребенка в лагерь можно будет с момента старта программы до 15 сентября 2021 года включительно. Максимальный размер выплаты с одной поездки на одну карту — 20 тысяч рублей.

Проект Постановления Правительства РФ предусматривает и другие особенности выплаты:

  • оплата поездки картой «МИР»;
  • продолжительность отдыха — не менее 1 суток;
  • отдых в России;
  • лагерь или санаторий присоединен к программе туристического кешбэка.

Выплата поступит на карту «МИР» в течение 5 дней автоматически.

Старт программы запланирован на конец мая 2021 года.

 

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