Кешбэк детского отдыха будет действовать до 15 сентября 2021 года

Вернуть 50% от стоимости поездки ребенка в лагерь можно будет с момента старта программы до 15 сентября 2021 года включительно. Максимальный размер выплаты с одной поездки на одну карту — 20 тысяч рублей.
Проект Постановления Правительства РФ предусматривает и другие особенности выплаты:
- оплата поездки картой «МИР»;
- продолжительность отдыха — не менее 1 суток;
- отдых в России;
- лагерь или санаторий присоединен к программе туристического кешбэка.
Выплата поступит на карту «МИР» в течение 5 дней автоматически.
Старт программы запланирован на конец мая 2021 года.