Бухгалтер выиграла дело в Конституционном суде. Ей отменят штраф в 300 рублей

Начальник бюро главной бухгалтерии Соликамского магниевого завода, оштрафованная за не вовремя сданные справки 2-НДФЛ на 300 рублей, выиграла дело в Конституционном суде.

В чем суть дела? Организация успешно оспорила в арбитражном суде штраф за несвоевременное представление справок 2-НДФЛ с признаком «1». При этом было учтено, что те же сведения по той же форме, но с признаком «2» были сданы в срок. Решение ФНС о штрафе по статье 126 НК было отменено.

Однако налоговики еще выписали штраф бухгалтеру, как должностному лицу по статье 15.6 КоАП. И этот штраф в суде общей юрисдикции отменить не удалось.

Бухгалтер обратилась в Конституционный суд, который постановил пересмотреть её дело.

Судьи решили, что одни и те же обстоятельства не должны иметь разные правовые последствия при привлечении к ответственности налогового агента (организации) и его должностного лица без достаточных на то оснований. Т.е. если штраф был отменен для организации, то и штрафовать бухгалтера не за что.

Постановление №17-П от 12.05.2021 г. опубликовано на сайте Конституционного суда.