Для пенсионеров предлагают пособие на покупку СИЗ. 10 тысяч руб. раз в год

Для пенсионеров предложили ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты. Сумма — 10 тысяч рублей, а выплачивать его предлагают осенью.

С таким предложением выступил депутат ГД от ЛДПР Иван Сухарев, отправив письмо на имя главы Минтруда.

Депутат отметил в своем обращении важность средств индивидуальной защиты для лиц пенсионного возраста в период пандемии. И обратил внимание на тот факт, что эти граждане могут не иметь достаточных средств для их приобретения.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в письме.

ОЛн также добавил, что в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства исключительно на установленные цели.

По материалам «RT».