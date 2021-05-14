С 1 июля потребкооперативы будут сдавать новый отчет

С 1 июля у потребительских кооперативов появится новый отчет — они будут обязаны сообщать сведения о полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество в налоговые органы. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Форма представления сведений установлена приказом ФНС России от 28.01.2021 № ЕД-7-21/107@ и будет использоваться для постановки на учет организации или физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимости. Для этого в форме указывается дата полного внесения паевого взноса, начиная с которой лицо приобретает право собственности на объект недвижимого имущества.

Срок сдачи отчета — не позднее 10 дней со дня полного внесения соответствующего паевого взноса.